El mensaje de Amador Mohedano a Rocío Carrasco: "Que piense bien las cosas"

Amador Mohedano también ha comentado la delicada situación entre Ana María Aldón y Gloria Camila, y también con Ortega Cano. “Tendré que investigar y preguntar”, ha comenzado diciendo. “Yo no he visto nunca mal rollo”, ha dicho sobre la relación entre su sobrina y la mujer del torero. Además, también ha opinado sobre la relación de pareja entre Ortega Cano y Ana María Aldón: " No creo que se vayan a separar ”, ha asegurado.

“Yo no era conocedor del testamento, si lo fuera lo diría”, ha dicho en relación a todas las declaraciones que está haciendo su sobrina en la docuserie 'En el nombre de Rocío'. Además, piensa que su hermana "no va a decir nada malo de él en el testamento". “Estoy bien y no tengo miedo de nada”, ha añadido. Aunque ha reconocido que el testimonio de Rocío Carrasco le "molesta”. “Yo me quedo alucinado, antes no le molestaban las cosas que hacíamos”, ha reconocido. Además, le ha exigido a su sobrina que "saque las pruebas".