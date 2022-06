¡Revolución en 'Sálvame'! Los colaboradores creen que Kiko Hernández está celoso de Yulen porque le gusta Anabel Pantoja y él responde: "Te aseguro que..."

"Te veo muy beligerante con esta relación, parece que estás celoso de Yulen", le ha dicho Laura Fa a su compañero. Kiko Hernández no ha dado crédito a las declaraciones que estaba haciendo su compañera. "Siempre has tenido tensión con Anabel Pantoja", ha desvelado Laura Fa. Y ha añadido: "Ella siempre ha dicho que sentía atracción por ti y tú le has tonteado. Ahora has visto las imágenes y te has puesto celoso".