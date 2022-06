Kiko Hernández, muy duro con Anabel Pantoja y su "manualidad" a Yulen Pereira: "Me parece indecente"

Es ese comportamiento el que ha criticado duramente Kiko Hernández: “Anabel, bonita, lo que hiciste el domingo pasado me parece indecente . A mí cuando en un reality me apretaban las ganas pedía una hora sin cámaras. Así mamá, papá, tu ex,… no tienen que ver esas imágenes tan vergonzosas que protagonizaste”, comenzó el colaborador.

Kiko Hernández arremetió porque, en su opinión, está haciendo daño gratuito a Omar: “Mira que el Negro me cae mal, pero me dio una pena que tuviera que ver eso… Hay que tener muy poca vergüenza, pero sobre todo me dice la moralidad que tú tienes, que te importa una mierda. No piensas ni en un minuto en el daño que estás ocasionando fuera (…) Que tu ex con el que te acabas de separar tenga que ver eso me parece de una crueldad excesiva”.