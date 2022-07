Los colaboradores de 'Sálvame' se preparan para la boda de Kike Calleja y Raquel Abad: del modelazo de Carmen Alcayde a la sesión de belleza de José Antonio León

Así se preparan los colaboradores de Sálvame para la boda de José Antonio León y Raquel Abad

Carmen Alcayde promete sorprender con su modelazo

José Antonio León se da una sesión de bronceado horas antes de la boda

Kike Calleja y Raquel Abad están a punto de pasar por el altar. La pareja, después de dos años de pandemia, se dará el sí quiero este viernes 8 de junio en una boda que no estará exenta de polémicas, ya que su 'veto' a algunos de los colaboradores de 'Sálvame' ya ha generado más de un enfrentamiento.

Miguel Frigenti, José Antonio Canales Rivera y Kiko Jiménez no están invitados al enlace

Algunos de los colaboradores del espacio no están invitados y Kike ha querido explicar el motivo de esta decisión. Miguel Frigenti, José Antonio Canales Rivera y Kiko Jiménez son tres de los colaboradores de 'Sálvame' que no han recibido invitación. Miguel se lo ha tomado fatal y Kike Calleja ha querido dar explicaciones y contar las razones por las que ha decidido no incluirle en la lista ni a él ni al resto. Además, le ha lanzado un contundente mensaje a su compañero para zanjar el escándalo de una vez por todas después de sus críticas.

El cabreo de Miguel Frigenti porque Kike Calleja no lo ha invitado a su boda: "Me parece muy feo"

"No tengo una relación cercana con ellos y tengo un aforo limitado y prefiero invitar a gente que sea la más cercana, no voy a invitar a gente que venga por compromiso. Me han dicho que Miguel Frigenti está enfadado y ¿para qué va a venir? ¿Para que diga que la boda es una mierda como hizo con su amiga Belén Esteban? Pues prefiero no invitarle. Y luego que venga aquí a criticar o hablar. Está enfadado buscando una polémica".

"Me parece que es de estar reventado, invito a quien me da la gana, he invitado a gente que le tengo cariño tanto mi mujer como yo", ha dicho Kike Calleja muy serio en pleno directo.

Chelo García-Cortés, Gema López y Laura no asistirán a la boda

Sin embargo, hay otros compañeros de Kike que sí están invitados pero que por circunstancias de la vida no van a poder hacer acto de presencia, como es el caso de Chelo García-Cortés, Gema López y Laura Fa.

Carmen Alcayde da los últimos retoques al vestidazo que lucirá en la boda de Kike Calleja y Raquel Abad

La que sí va a asistir es Carmen Alcayde, que este mismo miércoles ha acudido al estudio de un conocido diseñador en Madrid para hacer los últimos retoques al vestido que lucirá este viernes en la boda de su compañero.

Carmen Alcayde nos ha enseñado algunos de los modelos que podría lucir y ha bromeado enseñando alguno con el que no conseguiría pasar desapercibida. Además, el diseñador de su vestido ha avisado: "Qué se prepare la novia".

José Antonio León :"Tranquilizaros, que ya no queda nada"

Otro compañero de Kike Calleja que sí asistirá al enlace y que ya se está preparando es José Antonio León, que ha utilizado sus redes sociales para mandarle un mensaje a la pareja: "Tranquilizaros, que ya no queda nada".