El cabreo de Miguel Frigenti porque Kike Calleja no lo ha invitado a su boda: "Me parece muy feo"

Kike Calleja está a punto de darse el "sí quiero" con su novia. Una boda que ha generado polémica entre los colaboradores de 'Sálvame'. Y es que Miguel Frigenti ha estallado contra Kike Calleja por no invitarlo al enlace. El colaborador no entiende por qué su compañero está enfadado y además asegura que le "da igual".

El programa se ha puesto en contacto en una llamada de teléfono con Miguel Frigenti para que explicar el porqué de su enfado. "La sorpresa me la llevé cuando me enteré de que había invitado a todos los colaboradores menos a mí", ha comenzado diciendo el colaborador. Además, ha lanzado un dardo envenenado contra Kike Calleja: "Ayer hubo compañeros que me dijeron que tampoco tenían una relación con él más allá de la tele".