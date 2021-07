Con tan solo 21 años, Abad dejó el anonimato. Rápidamente, la joven se ganó el cariño del público. Y es que tuvo un flechazo con Javier Varela , con el que tuvo una relación sentimental dentro y fuera de la casa. No obstante, no era oro todo lo que relucía ya que ella se convirtió en una de las enemigas íntimas de Pepe Herrero mientras que el malagueño mantenía una buena relación. Esto hizo que la pareja tuviera más de una disputa durante su participación en el reality show. Pero el amor todo lo puede y al concluir la edición se fueron a vivir juntos a Málaga .

Tras varios meses juntos y habiendo abierto un negocio juntos, el noviazgo llegó a su fin. Al poco tiempo el corazón de Raquel Abad se volvió a ilusionar . En esta ocasión de David, un primo de Javier Varela . Eso sí, la coruñesa siempre defendió que no era con el ánimo de molestar al malagueño y que las cosas surgieron así: "Al principio David no me gustaba en absoluto, me parecía el típico chulito del grupo. Pero fue inevitable que termináramos juntos".

Con el paso de los años, la joven decidió estudiar Publicidad y Relaciones Públicas en Segovia, licenciatura que le permite trabajar ahora en una agencia con la que está encantada: "Al principio no me veía, pero ahora estoy encantada y viajo por toda España". Y aunque no reniegue de su pasado, no volvería a entrar en 'Gran Hermano' ya que "fue una época que estuvo bien, pero ya pasó, además tengo un trabajo serio". Además, Raquel Abad asegura que su participación no afectó su futuro laboral: "Supe parar el show televisivo a tiempo. La única manera para acudir a un programa de televisión era buscando polémica y yo no estaba dispuesta".