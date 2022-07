Miguel Frigenti termina acudiendo a la boda de Kike Calleja… ¡como reportero!

La polémica estaba servida. Kike Calleja iba a darse el ‘sí, quiero’ con el amor de su vida. Pero el enlace venía acompañado de disputa. Kike decidió no invitar a algunos de sus compañeros de ‘Sálvame’, entre ellos a Frigenti, quien no dudó en estallar ante su no invitación asegurando que lo que le había hecho “era un feo”.