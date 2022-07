Primeros detalles de la boda de Kike Calleja: la carroza de los novios y la llegada de algunos invitados

Enfundada en un vestido naranja con acabado en pedrería en la parte superior llegaba Isabel Rábago dispuesta a compartir unos minutos con la prensa. No solo se ha bajado del coche si no que, además, ha atendido con detalle a los reporteros que estaban presentes, entre ellos, Miguel Frigenti. "Les he regalado lo que me han pedido y, además, la primera lectura de la ceremonia, estoy súper feliz".