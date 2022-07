Peligra el futuro de Yulen Pereira como deportista: "En la Federación española de esgrima están muy decepcionados"

“Me dice José Luis Abajo que en cuanto llegue Yulen urge una conversación para conocer de primera mano cuáles son sus planes de futuro. Por otro lado, que explique por qué no ha cumplido con su obligación cuando dijo que iba a ir a los campeonatos del mundo y Europa, porque estaba en la isla, eran puntuables para las Olimpiadas de 2024 en París. Tú compites para tener resultados, si esos no los tienes, las ayudas no te van a llegar”, son las palabras de Pipi.