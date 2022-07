Anabel Pantoja se hunde con la expulsión de Yulen: su lacrimógena y emocionante despedida con declaración de amor incluida

Anabel, que ha aguantado fuerte en su despedida, no ha podido evitar romperse por completo al verse que Yulen ya no se encontraba entre ellos: "Le prometí que no iba a llorar, pero no puedo aguantar". Todos han querido trasmitirle su ánimo y que están con ella en estos difíciles momentos, aunque ella no ha podido parar de llorar desconsolada: "Llevo dos días entrenándome para no llorar, pero esto es duro y sin él se me va cuesta arriba", asegura.