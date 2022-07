El encontronazo de Kiko Hernández y Carmen Alcayde: "No estás bien de la cabeza"

Kiko Hernández no ha tardado en responder a la acusación de Carmen Alcayde. “ Pensar que yo quiero la salida de Lydia es de no estar bien de la cabeza ”, le ha dicho a su compañera. “ Háztelo mirar, hay una enfermería cerca ”, ha añadido con sarcasmo.

Carmen Alcayde no se ha quedado callada ante los ataques de su compañero al que ha denominado como “guapito”. “Si tú a mí me hubieras hecho lo que llevas haciéndole trece años a Lydia yo ya me habría ido a mi casa”, le ha recriminado.