Kiko Matamoros destapa la bomba sobre Lydia Lozano y su traición al programa: "Le dijo a Marta que le tenían preparada una encerrona"

El ya exsuperviviente ha hablado de lo que le ha trasmitido su pareja el día que abandonó el programa: "A ella una persona de este programa se le acerca y le dice que todo estaba preparado, que en la reunión previa al programa se había hablado y ya sabían lo que iba a pasar, que formaba parte por una estrategia del programa para reventar su intervención" . "La dirección del programa me transmite que no se cree que ningún compañero haya transmitido eso, si están equivocados es la hora de contar la verdad", ha entonado María Patiño .

Todos los presentes en el plató han recordado lo que sucedió aquel día y han negado haber sido ellos, incluida Lydia Lozano: "No le dije nada a Marta, fui al cuarto de baño a decirle que no se enfadara. La he apoyado cuando ha estado nerviosa, pero no le he dicho eso". Y tras recriminar su actitud a su compañero tras advertirla: "Cada pasito que das estás más delicada, tapate un poquito". Momento de tensión en el que Matamoros ha terminado señalándola a ella: "Lo has dicho tú, que le tenían preparada una encerrona".