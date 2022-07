Las imágenes que confirman la relación entre Alexia Rivas y Yago, el sobrino de Nacho Palau

Además, de escribir a Lydia Lozano, Alexia Rivas ha querido lanzar un mensaje en sus redes sociales relacionado con su nueva relación. "No voy a dejar que nadie cuestione mi profesionalidad y menos relacionándola con mi vida privada. Me acuesto, me levanto y me comprometo con quien quiero. Pero que nadie cuestione nuestra valía profesional en base a especulaciones", escribió Alexia Rivas, un mensaje que después borró.