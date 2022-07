Kiko Hernández carga contra Miguel Bosé: "Lo que has hecho con sus hijos es inhumano"

Nacho Palau está en peligro de salir expulsado al estar nominado contra una rival fuerte en 'Supervivientes', Anabel Pantoja. La ex pareja de Miguel Bosé está aprovechando los posibles últimos días que le quedan en el concurso para desahogarse y hablar de la situación tan complicada que tiene con el cantante y sus hijos .

Kiko Hernández ha estallado después de escuchar las palabras de Nacho Palau. El colaborador considera que lo que hizo Miguel Bosé separando a los hijos que tiene en común con Nacho Palau es una " cerdada a nivel mayúsculo ". Además, considera que romper una relación no justifica que tengan que separar a esos niños que según el colaborador, se han criado como hermanos. " Me da igual el ADN ", ha señalado.

Además, Kiko Hernández acusa al cantante de tener medios gracias a su estatus económico y social para haber hecho lo que ha querido con el futuro de sus hijos. "No te das cuenta que le haces daño a tus hijos y a los hijos de Nacho Palau", le ha recriminado a Miguel Bosé mirando a cámara. "No te das cuenta que eso es inhumano, los has separado", ha añadido.