Los colaboradores de 'Sálvame' se desternillan con Josep Ortega Cano: "¡Sois mis enemigos!"

Nuestro particular Ortega Cano ha llegado hasta el plató de ‘Sálvame’ para decir alto y claro lo que piensa sobre los colaboradores del programa y sobre los comentarios que han vertido sobre él y sobre la que todavía es su mujer, Ana María Aldón .

Josep Ortega Cano está harto de que su matrimonio esté en boca de todos y ha estallado en directo con frases que han hecho estallar de risa a los colaboradores: “Yo he venido a hablar de lo poquito que le queda a Telecinco, ha habido momentos en los que yo le he dado mucho dinero a esta gente, gracias a mí algunos de estos han podido comprarse casoplones, he vivido bien mucho tiempo pero ahora estoy abatido…”.