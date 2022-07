Ana María Aldón está buscando casa, deja la televisión y ya ha tomado una decisión, según Paloma García-Pelayo

No dejan de surgir nuevas informaciones que afirman que el matrimonio de Ana María Aldón y Ortega Cano estaría llegando a su fin. Paloma García-Pelayo nos amplía la noticia: “ Ana María Aldón sigue con sus decisiones adelante , está buscando casa, una independiente, desde hace tiempo, ella tiene la decisión tomada , pero no la va a hacer pública". Además de esto añade: “ Va a seguir todo este verano descansando , este fin de semana se despedirá de su programa y se tomará un descanso largo , después de verano veremos a una nueva Ana María Aldón”.

La colaboradora habla sobre el posible divorcio: “Hay que ser prudente, es cosa de dos, no han tenido una conversación, pero se están cruzando en el camino, no están haciendo una vida juntos”. Joaquín Prat pregunta si comparten espacio físico a lo que la periodista responde: “Ellos viven bajo el mismo techo, pero no tienen vida de pareja”. La colaboradora termina su información opinando sobre las declaraciones de Ortega Cano en ‘Sálvame’: “Me llaman mucho la atención, no le he visto así ni con Rocío Carrasco ni con su mujer, pide tranquilidad”