La espectacular bienvenida de 'Sálvame' a Belén Esteban en su regreso: "Me ha emocionado"

“Siempre me pongo nerviosa, estoy muy emocionada, pero todo bien”, ha entonado en su primer contacto y es que asegura que le gusta "mucho su trabajo". Belén ha alucinado con la bienvenida que tenía para ella el programa: "Me ha encantado, mi mundo es una charanga”.

La colaboradora ha agradecido la bienvenida y el emocionante paseo que ha hecho desde el coche hasta el plató. Donde se ha abrazado con los que llevaba tanto tiempo sin ver a sus compañeros. “Muy largo se me ha hecho. Te emocionas porque ves a mucha gente que hace tiempo que no ves, soy muy llorona. Ver a mi equipo, a mis compañeros, como estoy tanto con ellos les tienes mucho cariño”, explica y añade: “No he estado tres meses bien y no quiero pensar en lo de atrás, quiero tirar para adelante”.