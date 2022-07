Belén Esteban desvela el nombre del colaborador de 'Sálvame' que le ha decepcionado

En estos tres meses de durísima recuperación , Belén Esteban ha contado con el apoyo de sus familiares y amigos. La colaboradora también ha sentido el cariño de sus compañeros de trabajo, pero ha reconocido que uno de ellos no ha estado a la altura de sus expectativas.

Aunque Belén Esteban no ha dicho el nombre hasta esta noche, la de Paracuellos ha explicado que el motivo no es otro que la intención de decírselo a la cara. Entre los colaboradores presentes en el plató de 'Deluxe' estaba la persona que ha decepcionado a la princesa del pueblo y no es otro que Kiko Matamoros.