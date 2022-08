Terelu Campos lanza un rotundo mensaje a Ortega Cano: "Tengo motivos para no tener una buena relación con usted"

Terelu Campos y Carmen Borrego hacen repaso a su relación con Ortega Cano estos años

Terelu manda un rotundo mensaje al extorero y explica si Rocío Carrasco tiene algo que ver en su no relación con él

Carmen Borrego asegura que no hay separación entre Ortega Cano y Ana María Aldón: "No quieren dar el paso"

Carmen Borrego y Terelu Campos, las hijas de María Teresa Campos y su madre tuvieron una muy buena relación con Ortega Cano, siendo el nexo de unión Rocío Jurado, algo que se vio públicamente y que con el tiempo terminó, algo que lo que han hablado las hermanas.

Terelu Campos se pronuncia sobre Ortega Cano

Terelu Campos ha tomado la palabra ante esto y le ha lanzado un mensaje muy directo al extorero: “Motivos y conocimiento tengo para no tener una buena relación con usted”, siendo muy clara sobre esto.

Explica si Rocío Carrasco le ha pedido que no se hable con el extorero

La hija mayor de María Teresa Campos ha querido dejar claro que esto es una decisión que ha tomado solo ella: “Nadie me lo ha cuestionado, nadie me lo ha prohibido ni sugerido y me estoy refiriendo a mi hermana Rocío Carrasco. Jamás en la vida he tenido un pero de ella. Para mi la persona más importante es Rocío, pero jamás en la vida ni ella ni su entorno me han censurado a mí”, asegura.

"Lo que yo he hecho ha sido actuar con Ortega como él ha actuado conmigo”, aclara Terelu Campos, aunque también explicar que José Ortega Cano "nunca le ha hecho nada malo" a ella personalmente. Y deja algo claro: “He sabido cosas, pero con el paso del tiempo he dicho muchas más. Rocío no se quería pronunciar de eso".

Carmen Borrego también se pronuncia