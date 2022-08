Anabel Pantoja entra en directo tras ser pillada comiendo con Yulen: "Mi tía me ha dicho que quiere que sea feliz"

“Estoy muy bien, adaptándome todavía. No duermo nada, he estado con mi familia”, ha explicado la colaboradora al hablar en la intimidad con Kike Calleja. Momento en el que ha explicado si le ha gustado a Isabel Pantoja la relación con Yulen : “Lo único que quiere es que esté bien y feliz. Mi familia siempre se ha mantenido al margen de mi vida”.

Aunque se ha mostrado cansada por escuchar este tipo de preguntas: ¿Durante cuánto tiempo se me va a preguntar si es verdadero esto?”. La sobrina de Isabel Pantoja habla sobre cómo lo están viviendo ellos: “Me dio un consejo Jorge cuando salí, no le doy importancia a lo que no lo tiene. No le hecho cuentas, me quedo con lo que estoy viviendo”, explica.