María Patiño desvela la conversación que ha tenido con Anabel tras su encontronazo con una reportera del 'Deluxe'

Anabel Pantoja se encuentra en el ojo del huracán. La sobrina de Isabel Pantoja estalló contra la prensa y tuvo un comportamiento 'cuestionable' con una reportera del 'Deluxe'. María Patiño ha hablado con ella después de lo ocurrido y desvela cómo fue su conversación en 'Sálvame': "A mí siempre me ha dado bastante igual siempre ya sea colaboradora o presentadora que una persona me atienda o no. Aunque entiendo que para el importante es el importante que el personaje responda", ha comenzado diciendo la presentadora.