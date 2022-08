María Patiño manda un claro mensaje a Olga Moreno: "Lucho por lo que creo que es verdad"

Olga Moreno no quiso atender a 'Sálvame'

La presentadora ha mandado un mensaje a la ex de Antonio David

"Es cómplice de que una madre no esté disfrutando de sus hijos", aclara Patiño

Olga Moreno no quiso atender a 'Sálvame', algo que Marta López explica en el plató del programa: "Ella no quiso, yo la respeté. Ella con el programa y con la productora no se lleva bien, considera que nos e la ha tratado correctamente y es lógico, si no quiere, no quiere", explica la colaboradora.

María Patiño ha sido clara y ha mandado un mensaje a la ex de Antonio David Flores: "El otro día me vine arriba cuando le propusimos el reto a Marta. Yo soy autocrítica conmigo e hice un comentario que es muy incoherente con mi manera de pensar. Dije que no tengo nada en contra de Olga Moreno porque no ha cometido ningún delito", ha comenzado diciendo la presentadora.

"Evidentemente no está condenada, pero creo que es una cómplice necesaria para que una madre no esté con sus hijos. Lo mantengo y si es el motivo por el que no nos saludas, para mí es mucho más importante ser coherente conmigo misma y luchar por lo que creo que es verdad ", ha zanjado Patiño.

