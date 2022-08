“ Lo que quieren de nosotros… es peligroso y me da miedo ”, es una de las frases que Olga Moreno le dice a su amiga dentro del agua. “Así no, lo tenemos que decidir, pero aparte de todo lo que nos están ofreciendo, lo tenemos que hablar y decidir ”.

Marta López negaba cualquier tipo de especulación y aseguraba que esa conversación hacía referencia al lugar donde querían ir a comer, algo que no ha convencido a sus compañeros.

María Patiño ha mandado un mensaje a Olga Moreno: "El otro día me vine arriba cuando le propusimos el reto a Marta. Yo soy autocrítica conmigo e hice un comentario que es muy incoherente con mi manera de pensar. Dije que no tengo nada en contra de Olga Moreno porque no ha cometido ningún delito", ha comenzado diciendo la presentadora.