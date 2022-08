José Antonio Avilés: "Por la información que tengo, Ana María y Ortega Cano están separados"

Adela ha comenzado la tarde en 'Sálvame' anunciando que el nuevo invitado de 'Sálvame' no iba a dejar indiferente a nadie. Durante horas, los colaboradores han estado preguntándose de quién se podía tratar. Al abrirse la caja de cartón, José Antonio Avilés ha salido de su interior.

"La información que me llega es que hay gente de su entorno que le ha propuesto formar parte de esa congregación. Por boca de ella no me ha llegado nada de esto pero hay que ver el entorno profesional al que pertenece", explica.