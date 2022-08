La reacción de Gloria Camila al ser preguntada por Ana María Aldón: "No sé qué va a pasar"

Cuando el reportero pregunta a la hija del torero sobre su relación con Ana María, ella asegura que no sabe “qué va a pasar” porque no es “el oráculo”. “ Mira que pase lo que tenga que pasar, que todos estén bien ”, responde Gloria.

Omar Suárez ha encontrado a Ana María Aldón y se ha quedado muy impactado con el estado anímico de la diseñadora: "Yo conozco a Ana María y sé de lo que hablo. Me ha impactado su estado. La he visto muy floja. Le costaba centrarse incluso. Camina muy lento. Se lo he dicho y me ha dicho que acude a los especialistas que tiene que acudir y que tiene sus cosas…", asegura el reportero.