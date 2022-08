El preocupante estado de Ana María Aldón: "Le costaba centrarse y caminaba muy lento"

Omar Suárez ha buscado a la mujer del torero y su estado anímico le ha llamado mucho la atención. El reportero ha detallado a 'Sálvame' cómo se encontraba la colaboradora de 'Viva la vida': "Me ha impactado. Yo conozco a Ana María y sé de lo que hablo. Me ha impactado su estado. La he visto muy floja. Le costaba centrarse incluso", ha comentado.