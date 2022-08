El drama de Pipi Estrada: de la ola de "desprecio" al apoyo de algunos compañeros

La vuelta de Pipi Estrada a 'Sálvame' no ha sido precisamente con alfombra roja por parte de sus compañeros. El periodista deportivo, si es que todavía podemos llamarle así, no parece ser capaz de saldar sus deudas , ni a nivel económico ni a nivel emocional. El dinero que desde hace tantos años debe a su expareja Terelu Campos es solo uno de los problemas de Pipi.

La hija de María Teresa Campos ha sido esta semana portada de 'Lecturas' y ha confirmado en una entrevista que no tiene ninguna intención de perdonarle a Pipi la deuda que tiene con ella. Como Pipi no deja de lloriquear hablando de la dura situación económica en la que le pone pagar a Terelu, cómo está viendo gran parte de su sueldo embargado etc. Carmen Borrego no ha tenido problema en recordarle que "Estás trabajando para pagar lo que un juez te ha impuesto, no lo que te ha pedido Terelu Campos.