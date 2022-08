Terelu Campos luce espectacular en bikini y carga contra Pipi Estrada: “No le voy a perdonar la deuda”

En bikini y en bañador, Terelu Campos está feliz y más guapa que nunca. La hija de María Teresa Campos y una de las actuales presentadoras de ‘Sálvame’, ha comenzado sus vacaciones veraniegas con un divertido y sexy posado para la revista Lecturas . Con la clara intención de demostrar a las mujeres que no hace falta ser una modelo de 90-60-90 para ser chica de portada, Terelu habla alto y claro de la presencia de Pipi Estrada en su program a.

Terelu Campos lleva un año muy bueno en el terreno profesional y no parece dispuesta a que nadie se lo arruine. Respecto a la presencia de su ex, Pipi Estrada, en el programa de conduce de forma regular, tiene claro que ella no va a darle ningún tipo de protagonismo y que siguen teniendo una deuda pendiente: “No le voy a perdonar la deuda”.