El disgusto de Anabel Pantoja con Yulen Pereira: la reacción de la influencer tras su discusión

Anabel se mostraba totalmente afectada tras la discusión y se desahogaba con un amigo en una conversación que hemos podido subtitular. “Yo se lo he dicho a él. No me lo puedo encontrar de cara”, decía Anabel a un amigo refiriéndose a Omar. Y, al parecer, Yulen estaba molesto tras saber que su chica sigue hablando con su ex: “He ido a hablar con él y me dice, ‘ya sé que estabais hablando’. Pero por supuesto. Pues mira, sí. Me he preocupado, le he llamado a él…”