Isabel, ex de Pipi Estrada, desmiente a Miriam Sánchez: "Conmigo no era así"

Miriam Sánchez ha cargado duramente contra Pipi Estrada

Isabel, ex del periodista, visita el plató de 'Sálvame' para hablar de su pasada relación

"Era un poco alocado, desleal", cuenta Isabel

Tras las declaraciones de Miriam Sánchez sobre Pipi Estrada, otra de las ex del periodista, Isabel, visita el plató de 'Sálvame' para hablar de su relación con él. Tras ver las imágenes en las que la ex superviviente se despachaba a gusto contra el colaborador, Isabel confiesa que no reconoce al Pipi Estrada del que hablan.

"Como pareja es un poco alocado, un poco desleal", admite. "Lo que yo he vivido no tiene nada que ver con Miriam. A mí no me manipulaba para nada. Lo que más me chirría es que diga que Pipi le debe dinero. Yo lo que sabía hasta la fecha es que era todo lo contrario. Me lo ha contado y he estado presente muchas veces cuando se lo ha pedido", asegura.

"Miriam era un poco pesada. Yo siempre le he dicho que él no tenía una hija, tenía dos. La protegía hasta la saciedad. No entiendo que en diez años no haya hecho estas declaraciones y ahora sí", cuenta Isabel.

