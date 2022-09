Carmen Alcayde, señalada por Dinio García: "Ha impedido que vaya a televisión"

“Desde conté mi verdad , Carmen no para de querer ponerme zancadillas. Como profesional tienes que reconocer que cuando me hiciste la cámara oculta patinaste. Durante 20 años has agachado la cabeza cuando me has visto, te reto a que te sientes conmigo en un programa y dejas de hacerme zancadillas”, ha entonado el cubano.

Dinio cree que la respuesta de Carmen va a ser que no porque no le va poder mirar a los ojos y no ha fallado: "No me pienso sentar con él porque es una mentira. Me ha caído la mundial por grabarle una vez con cámaras ocultas, no pienso contar jamás cómo le grabamos”.