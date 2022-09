José Antonio Avilés tiene problemas en 'Sálvame': los frentes del nuevo colaborador

Un comentario de José Antonio Avilés acabó con la paciencia de la periodista. "Yo nunca seré una Lydia Lozano de la vida", dijo él y ella estalló: "¿Por qué venías y me contabas tus batallitas? ¿Por qué cada vez que estábamos aquí hablando o recogiendo una información me escribías y me pasabas todos los datos? Es indignante ¿Por qué me querías tanto si no querías ser Lydia Lozano?