Belén Esteban se indigna con el testimonio de una amiga de Bernardo Pantoja: "Es muy sucio"

Además, Carmen ha afirmado que no le han pagado las horas que ha echado: "Las veces que se me han demandado horas no he visto dinero alguno. He intentado hablar con Anabel, me dijeron que no se le podía molestar porque acababa de salir de la isla. Me siento utilizada y con mucho dolor". Esta amiga de Bernardo asegura temer por su salud y afirma que ya no tiene buena relación con Junco: "Ha cometido un fallo muy gordo, le ha pedido dinero a mi compadre en mi nombre, el cual yo no he recibido. Me decía que la hija paga