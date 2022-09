Belén Esteban, sobre el regreso de Paz Padilla a Telecinco: "Cuando pasó nuestra movida, mucha gente no fue legal"

Belén Esteban no comparte la filosofía de vida de Paz Padilla: “Quiero vivir la muerte como yo la quiera vivir, si quiero llorar voy a llorar”

Paz Padilla no aludió a los colaboradores de 'Sálvame' en su regreso a Mediaset

Belén Esteban asegura que se sintió "sola" después de su bronca con Paz Padilla

Paz Padilla regresó a Mediaset en el programa ‘Ya es verano’ y allí nos habló de su obra de teatro, pero también de su salida de Telecinco. La presentadora no aludió de los colaboradores de 'Sálvame' pero Belén Esteban responde desde el plató recordando su agria discusión...

Frank Blanco recibió a Paz a las puertas de la cadena y la humorista bromeaba: "Esto es como los matrimonios, a veces se separan y otras se reconcilian". Ya en los pasillos de la cadena, Paz veía a antiguos compañeros de producción, maquillaje, peluquería o vestuario y decía: “Me encanta verles, a estos sí que he echado de menos, es lo que realmente”.

Sin embargo, no aludió a los colaboradores de ‘Sálvame’ en general ni a Belén Esteban en particular, con quien tuvo una enfrentamiento. Desde el plató del programa, la colaboradora eludía responder en un primer momento pero, finalmente, decía: “Cuando aquí pasa la movida, mucha gente no fue legal. Y yo me vi sola”.

“Se montó por la que se montó, respeto que cada uno lo del covid…”, continuaba diciendo Belén y añadía: “Yo no soy ejemplo de nada, pero mi marido lo ha vivido al 100% y aquí pasaron una serie de cosas. Lo que no quiero es ver titulares que digan que Paz vuelve después de la discusión que tuvo conmigo. Yo di mi opinión y ella la suya”.

Belén Esteban no comparte la visión de la vida de Paz Padilla

Belén respeta las opiniones y filosofía de vida de Paz Padilla, pero ella tiene otra forma de ver las cosas. Y es que la presentadora afrontó la muerte de su marido, Antonio, viviendo el duelo como una parte de la vida: “Paz se portó con Antonio de la manera que ella quiso, que él quiso y lo hizo muy bien”.

La colaboradora la admira por ello, asistió a la entrevista en la que lo explicó “con la boca abierta” pero no puede vivirlo del mismo modo: “A mí no me ha educado así, me da pánico la muerte o que alguien cercano a mí se vaya”.

“Quiero vivir la muerte como yo la quiera vivir, si quiero llorar voy a llorar”, insistía Belén y recordaba que cuando murió su padre tuvo que ser ingresada en la UVI por una subidas de azúcar: “No lo supe gestionar, es muy duro”.

Por todo ello, concluía: “La respeto, pero también hay que respetar a la gente que no lo sabemos vivir así”.

Las otras broncas de Belén Esteban y Paz Padilla

Sin embargo, no es la única ocasión en la que presentadora y colaboradora se enfrentaron: “Hemos tenido varias enganchadas”, recordaba Belén. Además, la acusaba de “achuchar” a los colaboradores durante la emisión de los vídeos diciendo cosas y opinando para luego guardar silencio durante el directo.

Belén Esteban critica la entrevista de Paz Padilla y su hija

Por otro lado, no entiende ciertas actitudes de la presentadora, como aparecer en una entrevista en prensa junto a su hija para hablar de su negocio: “La única que no está en la tele es la mía y he tenido que aguantar mucho ¿Eh? Muchos comentarios. Consejos vendo que para mí no tengo”.

Las declaraciones de Paz Padilla en su regreso a Mediaset

Apenas dos minutos después de su regreso, Paz Padilla contaba que se siente “feliz y a gusto” con su vida: “Según me dijeron, me querían aquí y yo estoy donde se me quiere, donde no se me quiere me voy”.

“La vida cambia mucho y si no, que me lo digan a mí”, reflexionaba minutos más tarde en los pasillos y en plató recordaba unas palabras de María del Monte: “Me dijo que un día que se va no vuelve, que no le dedicara ni un minuto a estar triste. Un sitio donde he amado y donde he sido tan feliz siempre he pensado que podría volver y nunca he pensado que no podría volver”.

La respuesta de Kiko Matamoros a Paz Padilla