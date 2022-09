Belén Esteban se enfrenta a Kiko Matamoros: "Creo que su novia no le ha contado las cosas como son"

Belén Esteban se quejaba también del trato de favor a la novia de Kiko Matamoros, Marta López Álamo, cuando acudía al plató de 'Sálvame' mientras él participaba en 'Supervivientes', algo que sus amigas no tuvieron cuando era ella la concursante. Kiko recordaba a su compañera que él respetó a sus amigas en plató como lo hubiera hecho con su familia: "No tuve ni un mal gesto para ellas, otra cosa es que criticara tu concurso".

Sin embargo, la colaboradora daba un paso más allá: "No ha habido valor a criticar tu concurso. Aquí no había narices a decir la verdad". Él negaba, muchos le apoyaban y Belén se preguntaba: "¿Aquí a Kiko Matamoros se le ha dado como se le dio a Raquel Bollo, Rosa Benito, Chelo Gª Cortés o Belén Esteban?"; "lo he hecho mejor", se defendía él. Laura Fa ponía entonces en cuestión su protagonismo y Kiko, aludido, le aclaraba que "el 90% de los vídeos" del concurso estaban protagonizados por él; "tú has dado muchos vídeos pero te has tocado los coj***", acusaba ella.

Además, Belén dejaba caer que aunque respeta a la novia del colaborador, cree que no ha sido objetiva: "En su casa, Marta le habrá dicho lo que le habrá dado la gana, él se lo habrá creído todo y la respeto, pero creo que no le ha contado las cosas como han sucedido"; "he venido tan subidito que me daba mucha pereza venir a trabajar, es una obligación porque me lo han exigido y lo he hecho", respondía el colaborador, recordaba que hizo dos 'Deluxe' y añadía: "han sido los dos con más audiencia del año".