Jorge Javier Vázquez anuncia emocionado su regreso a 'Sálvame': "Quiero dar una noticia que me provoca mucha ilusión"

Jorge Javier Vázquez ha intervenido en 'Sálvame' desde Johannesburgo. El presentador está a punto de volver de sus vacaciones, será este lunes 19 de septiembre y se mostraba emocionado, cambiado e ilusionado: "Tengo muchas ganas de estar con vosotros, es el primer año en muchos que tengo ganas de volver a trabajar". Durante este tiempo, Jorge ha reflexionado sobre el que ha sido uno de los años más complicados de su vida: "No sabía que se podía vivir con tanto dolor y tan pocas ganas". Además, nos va a anunciar algo muy importante para él...

"Tengo ganas de compartir cosas con vosotros, experiencias que me han pasado, emociones", decía el presentador de 'Sálvame' y se emocionaba pensando en los últimos meses: "He necesitado irme para reencontrarme, tomar pie y volver a ser un poco el que era antes de un año". Y es que durante este tiempo se ha dado cuenta de muchas cosas: "Fíjate si he cambiado que tengo ganas de daros un abrazo a cada uno", bromeaba.