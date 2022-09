Tras conocerse el nombre de la nueva tertuliana de las tardes, las redes sociales se han revolucionado y así han reaccionado, "una auténtica estrella. Lujo para 'Sálvame", "La Prohibida nueva colaboradora, aún no me lo creo, me encaaaanta! Ahora sí que no me lo pierdo", "trabajo por las tardes, pero tengo claro que ahora grabaré los programas para ver a La Prohibida", "La Prohibida es puro Sálvame, ME ENCANTA!"...