Jorge Javier Vázquez vuelve a 'Sálvame' en avioneta y nos anuncia: "Lo del mal de altura no es lo peor que me ha pasado"

Jorge Javier Vázquez ha vuelto a 'Sálvame' tras sus vacaciones y lo ha hecho por todo lo alto ¡En avioneta! Belén Esteban le esperaba a pie de pista y el presentador ha pisado tierra como un auténtico explorador. De hecho, traía no solo las gafas de sol, el sombrero y la cantimplora, también un bastón de mando africano.

Las vacaciones del presentador empezaron mal… Sufrió mal de altura en Perú con lo que tuvo que ser tratado en una cámara hiperbárica. Sin embargo, nada más saludar a Belén con un abrazo, nos contaba que esto no es lo “peor” que le ha pasado durante sus semanas de descanso.

“Estoy mejor que tú”, decía bromeando a la colaboradora, que camina apoyándose en una muleta: “Y eso que me han pasado cosas, lo del mal de altura no es lo peor que me ha pasado”. Y es que, estando en África, estuvo a punto de tener que volver a España. Pero ¿Qué ha sucedido? El presentador ya nos comunicó que tenía una noticia que darnos…