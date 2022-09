Amor Romeira vuelve a estallar contra Gema Aldón: "Es una parásita que tenía mal rollo con su madre"

Amor Romeira y Gema Aldón no se llevan nada bien y así lo han demostrado varias veces en Twitter, donde hace unas semanas se enzarzaban en una bronca que comenzaba la canaria al asegurar que la andaluza había traicionado a su madre, Ana María Aldón, "por tres duros" tras conceder una entrevista a la revista 'Lecturas' en la que animaba a la diseñadora a separase de Ortega Cano.

Ahora, Amor Romeira ha vuelto a estallar contra Gema Aldón por sentarse en el 'Deluxe' para someterse al polígrafo de Conchita y lo ha hecho ante los micrófonos de Europa Press, donde confesaba que le sorprende mucho que la hija de Ana María se moje sobre tantos temas siendo ella protagonista de muchos otros que le convendría ocultar: "Me han escrito un montón de personas de Sanlúcar de Barrameda preguntándome por qué no van al pueblo a preguntar por ella, por su vida y por su pasado... Es que hay que ser valiente para sentarte [en un plató] teniendo a gente que dice que trabajaste en una fábrica con cosas que no son muy legales".