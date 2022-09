Laura Cuevas: "Pillé a Anabel Pantoja oliendo los calzoncillos de Rafa Mora"

"A mí Kiko Rivera me pidió algo de su habitación y subí a por ello. En la de al lado se quedaban Jacobo Ostos y Rafa Mora. Estaba la puerta abierta y cuando pasé me veo a Anabel Pantoja investigando en la cómoda (...) A la vuelta me volví a asomar y la vi agachada en una bolsa, con unos calzoncillos en la mano, los olió y dijo: "¡Cómo huele a macho este hombre!", reveló dejando a todos atónitos.