Tras el recibimiento del programa, la colaboradora publicaba un stories en su perfil de Instagram muy afectada y entre lágrimas: “Lo que acabo de vivir en el aeropuerto al llegar me parece que es innecesario”.

“Vengo de este programa, sé lo que es trabajar ahí, la puesta en escena es maravillosa y divertida pero que durante 20 minutos te persiga una persona con la que no te hablas…”, decía una Anabel, que se quejaba del tipo de preguntas que le había formulado: “Que si tu padre, que si vas a pagar, que si vas a trabajar… cuando son cosas que son rumores”.

Además, se mostraba ofendida de que le preguntara “delante de todo el mundo”: “Soy persona, entiendo que están buscando la respuesta pero son preguntas bastante fuertes”. Y no solo eso, tachaba sus palabras de “hirientes” y con “segundas” intenciones: “Rafa me conoce y sabe cómo hacerme saltar”.

Ofendida, Anabel recordaba que ha dado “momentazos” a ‘Sálvame’: “He regalado mi boda y mi separación, creo que no me merecía esta llegada. No soy la mejor pero jamás intentaría hacer daño a un compañero”.