Rafa Mora sintió cierto feeling por parte de Anabel Pantoja: “Hay muchas maneras de parar algo que no quieres”

“¿Sentiste miradas coquetas por parte de Anabel?”, preguntaba el presentador y aunque el colaborador decía “no”, con la cabeza asentía en un claro “sí”. Rafa explicaba que ahora siente cierto “desprecio” por parte de Anabel, pero en el pasado ella misma contó que había tenido un “sueño erótico” con él: “Siempre he notado cariño y feeling por su parte”.

Pero ¿Le tuvo que decir ‘no’? Rafa respondía que antes de llegar a eso “hay muchas maneras de parar algo que no quieres”. Mora aseguraba haber tenido “tacto” y explicaba: “Creo que Anabel es una tía muy lista, muy astuta y creo que a buen entendedor pocas palabras bastan. Ella muchas veces ha notado que yo no he estado receptivo”.