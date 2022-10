“Ya lo he hecho personalmente, pero quiero pedir perdón a mi compañera y amiga Laura Fa. Creo que debería haber sacado la cara y no lo hice”, comenzó Belén Esteban. Y añadió: “Laura, yo no desconfío de ti, no creo que estés conmigo por interés, yo te quiero mucho. Quiero pedirte perdón, sé que el viernes lo pasaste mal y creo que todo el equipo lo pasó mal”.