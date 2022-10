Rocío Carrasco anuncia que toma medidas legales "por lo penal" contra Rosa Benito: "Tiene el dedito suelto"

Rocío Carrasco intervenía en ‘Sálvame’ a raíz las declaraciones de Rosa Benito en Twitter en las que le acusa de mostrar una factura falsa. La hija de Rocío Jurado no está dispuesta a dejar pasar estas acusaciones y pretende tomar medidas legales contra su tía: “Hay que ser ducha en muchas cosas, no solo en tener la boca muy grande y muy suelta”.

“Todo esto empieza con un montón de imágenes diciendo que no han cobrado, ninguno ha cobrado y ahora que se demuestra que han cobrado se me acusa a mí, a una cadena, a una productora responsable de un equipo que es mi equipo de hacer una factura falsa para presentar en un documental”, apuntaba Rocío y añadía: “Ya quisiera Rosa Benito tener la integridad moral que tiene le equipo de ‘En el nombre de Rocío’.

Rocío aconsejaba a su tía que en este tipo de temas tenga “mucho cuidado” y decía de ella: “Tiene el dedito suelto, se ha dedicado en redes sociales a poner que si es una factura falsa y que si no sé sumar no. La que tienes que aprender a sumar y a hacer una factura eres tú, vida mía”.

Lejos de asustarse, Rocío pedía al diestro que lo haga: “A mí me hace un favor que no te lo puedes ni imaginar porque de esa forma sabría todo el mundo lo que él es y lo que ha significado en la vida de mi madre (...) O mejor, que me denuncie por la vía penal, no sé si vamos a caber en la sala del juicio”.