Rocío Carrasco responde a Ortega Cano: "Que me demande, así se sabría lo que es y lo que ha significado en la vida de mi madre"

En el último programa de 'En el nombre de Rocío', Rocío Carrasco narró una serie de episodios con José Ortega Cano. La hija de la más grande contó que Ortega no pagó nada y cuestionaba su actitud diciéndole cosas como esta: “¿Tú me vas a decir lo que tengo que hacer yo cuando tú estás matando a tu madre?”

“A mí me hace un favor que no te lo puedes ni imaginar porque de esa forma sabría todo el mundo lo que él es y lo que ha significado en la vida de mi madre”, aseguraba Rocío: “Que me demande. O mejor, que me denuncie por la vía penal, no sé si vamos a caber en la sala del juicio”.