Anabel Pantoja visita por sorpresa la redacción de 'Sálvame': "Se quedaron a cuadros"

La vuelta de Anabel Pantoja a 'Sálvame' continúa en el aire. Lo que parecía un no rotundo a principios de septiembre, se ha convertido en un quizás tras su visita al 'Deluxe' el pasado viernes. "Ayer volví a bailar después de 7 meses, fue raro y bonito a la vez. No sé cuándo nos volveremos a cruzar pero me quedo con todo lo que aprendí, me divertí y, aunque cueste, sí, fui feliz", comentó la exconcursante de 'Supervivientes' en Twitter tras su entrevista.