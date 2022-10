Anabel Pantoja, muy dolida con 'Sálvame' por el tema de su padre: "No lo voy a perdonar nunca"

Anabel Pantoja, enfadada con 'Sálvame': "Se han cruzado límites".

Anabel cree que el programa "se ha pasado tres pueblos" y no lo va a perdonar.

El delicado estado de salud de Bernardo Pantoja ha propiciado su ingreso hospitalario en varias ocasiones y Anabel Pantoja ha tenido que escuchar como la consideraban “mala hija” por no estar al lado de su padre en esos momentos. Ahora, ella responde.

Anabel Pantoja responde a las acusaciones de “mala hija” por no estar al lado de su padre

Anabel no quiere compartir el diagnóstico de su padre porque considera que es privado, pero tiene cosas que decir tras escuchar el vídeo que resume toda esta polémica: “Se han cruzado límites. Una cosa es que os preguntéis cómo está el padre de Anabel, si ha ingresado o no, pero es un personaje no público y que no se puede defender”.

La hija de Anabel se muestra seria: “Lo que me mosquea es que, en el programa en el que he estado trabajando, no me merecía eso. Ni yo ni él. Él está delicado y yo entiendo que mis compañeros me pregunten y se dé una información. Lo que no voy a permitir es que se traiga a ciertas personas a decir que es su supuesto padre, ni que se hablen de horas, de lo que se necesita, si Anabel ha pagado…

… porque creo que forma parte de la intimidad de los cuidados que cada uno tiene, en privado, en sus casas. Me parece que mi programa se ha pasado tres pueblos, y no se lo voy a perdonar nunca. Tengo la palabra de que ese tema no se va a tocar, y os lo agradezco en el alma. Pueden opinar, por supuesto, pero no s eme puede juzgar más”.