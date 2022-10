Belén Esteban se enfada con las críticas de los colaboradores de 'Sálvame' a Anabel Pantoja: “Cariño, no me extraña que no quieras volver”

“Se parecía solo en el pelo, vi una Anabel muy comedida, no pidió quién se podía sentar pero parecía de la monarquía inglesa, esta no es Anabel Pantoja”, se quejaba Rafa Mora, que cree que Anabel no quiso abordar los temas espinosos.

Gema López, también amiga de Anabel, explicaba que le sorprendió su actitud: “La noté más tranquila y relajada, la he notado como mayor”. En su opinión, la influencer ha meditado, antes se llevaba un drama a casa cada día, pero la gente no lo hacía y ella ha aprendido a tener su vida fuera”.

Laura Fa vio a una Anabel que no conoce: “Se la veía muy fría”, decía. Y Belén, sin dar crédito a lo que escuchaba, se dirigía a su amiga a través de cámara: “Cariño, no me extraña que no quieras volver”. Todos le reprochaban sus palabras pero ella insistía: “¿Tú te crees que va a volver con lo que tiene que oír aquí?”