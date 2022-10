El especial reencuentro de Jorge Javier y Ana Rosa a su vuelta: "Estuve un poco llorando"

Jorge Javier y Ana Rosa vuelven a verse en Mediaset a la vuelta de la presentadora

Ana Rosa asegura que en estos once meses "nunca ha pensado cosas feas" en ningún momento

Ana Rosa regresa tras superar el cáncer: "Se me ha hecho un poquito largo, pero ya estoy aquí"

Ana Rosa Quintana ha vuelto su programa, tras atravesar por un cáncer de mama, y estar casi casi año alejada de la pantalla. Hoy, la presentadora ha hablado del proceso que ha tenido que vivir y ha podido reencontrarse con muchos compañeros, entre ellos con Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez.

Jorge Javier Vázquez entrevista a Ana Rosa Quintana

Los presentadores se han dado un fuerte abrazo al verse y es que Jorge Javier ha podido tener una entrevista íntima con Ana Rosa al terminar su programa, donde le confiesa que el día ante a su vuelta "estuvo un poco llorando" mientras intercambiaba mensajes con ella. La periodista le ha asegurado a Jorge que "nunca ha pensado cosas feas" en ningún momento: "Inconsciencia quizá, cuando el médico me estaba dando el diagnostico y me dijo que estaban para curarme, dije: 'Pues sí, me van a curar".

Jorge le ha desvelado que solo ha podido verla los cinco primeros minutos: "Te he quitado porque me estaba emocionando mucho". "Sentirme fuerte, con ganas, con ilusión, oye, que los once meses no han sido un camino de rosas", la ha contado ella. Todo, en medio de una divertida conversación entre ellos, en el que han sacado el tema del dinero, de la edad y de las cosas que se hablan cuando vas creciendo.

