Kiko Hernández responde a las informaciones publicadas sobre él: "Que insinúen lo que les dé la gana"

Kiko Hernández regresó al plató de ‘Sálvame’ y lo hizo con una imagen renovada y una polémica. El colaborador negaba haberse hecho nada más allá de un injerto de pelo y desmentía tener una relación amorosa con el actor Fran Antón.

De hecho, el colaborador de ‘Sálvame’ aseguró que no tendría problema en comunicar si tiene una pareja o no y, para demostrarlo, confesaba: “Desde que empecé aquí he tenido dos parejas”.

Pasados los días y, dada la repercusión de sus declaraciones, ‘Sálvame’ se hacía eco de las reacciones y Kiko Hernández reiteraba sus palabras: “Lo que dije es lo que hay, es el director de una obra de teatro que estoy haciendo que se estrena en noviembre y punto”.

“Somos amigos ¿Que quieren insinuar que somos novios o pareja? Que insinúen lo que les dé la gana, a mí me la s***”, reiteraba el colaborador de ‘Sálvame’.

El cambio de actitud de Kiko Hernández

María Patiño se mostraba sorprendida con la actitud de Kiko y es que le ve cambiado no solo a nivel físico. La colaboradora nunca había visto los brazos de Kiko, él siempre se había negado a mostrarlos y, de repente, publicó una foto con una camiseta sin mangas en el gimnasio a través de sus redes sociales.

Todo tiene una explicación. Cuando empezó a prepararse para su primera obra de teatro, Kiko Hernández empezó a ir al gimnasio porque tenía que desnudarse: “No tenía brazo y lo cogí con mucho tal porque si no estaba acomplejado”. A esto se suma que sufre artritis psoriásica y ahora ha mejorado mucho pero antes no podía enseñar “nada de piel”.

María Patiño, a Kiko Hernández: "Estás súper atractivo"

La presentadora se acercaba al colaborador. Recordaba que ya se hizo un lifting sin cirugía hace tiempo, negaba habérselo repetido y también que se haya rellenado la mandíbula. Sin dar crédito, María le decía: “Estás súper atractivo”.

¿Por qué no habla claramente Kiko Hernández de sus parejas?

Kiko Hernández confesó que ha tenido dos parejas en los últimos trece años pero Patiño no entiende por qué no habla de hombres o mujeres: “¿No quieres? ¿Por jugar?”; “porque me da igual”, respondía él e insistía: “He tenido dos parejas y punto”.

La reacción de Fran Antón

¿Cómo lo lleva la otra parte? El amigo de Kiko Hernández “pasa olímpicamente” de estas polémicas y es que está inmerso en distintas obras de teatro.

Además, el colaborador destacaba que Fran no se está aprovechando de él: “¡Por Dios! ¡Si un productor un día me dijo si quería hacer teatro y me dijo cuál era el elenco!”

